A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-OCCHIOBELLO

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Occhiobello, verso Bologna.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli con massa superiore alle 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria a Villamarzana Rovigo sud, percorrere la SS434 Transpolesana, la SP16, la SP60, la SR6 e fare rientro in A13 a Occhiobello;

per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria a Villamarzana Rovigo sud, percorrere la SS434 Transpolesana, la SS16 Adriatica, la SR6 e fare rientro in A13 a Occhiobello

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.