A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 17 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di demolizione della passerella pedonale dell’area di servizio Adige, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, in entrambe le direzioni, Padova e Bologna, con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di venerdì 19 alle 5:00 di sabato 20 settembre, sarà chiuso il tratto Villamarzana Rovigo sud-Rovigo, verso Padova.

L’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana e SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara;

-dalle 21:00 di sabato 20 alle 9:00 di domenica 21 settembre, sarà chiuso il tratto Villamarzana Rovigo sud-Rovigo, in entrambe le direzioni, Padova e Bologna.

Le aree di servizio “Adige est” e “Adige ovest”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Padova e in direzione di Bologna, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 20:00-9:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana e SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di BOARA;

verso Bologna, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica e SS434 Transpolesana e rientrare in A13 a Villamarzana Rovigo sud.