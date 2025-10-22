A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURA STAZIONE TERME EUGANEE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL CAVALCAVIA DI SVINCOLO
Roma, 22 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ammodernamento del cavalcavia di svincolo, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata verso Padova, dalle 22:00 di venerdì 24 ottobre alle 5:00 di lunedì 17 novembre, in modalità continuativa.
Le attività, che per specifiche ragioni tecniche devono essere effettuate in assenza di traffico, prevedono, in particolare, l’adeguamento strutturale dell’opera, con interventi di riqualifica evolutiva, in linea con le vigenti normative.
In alternativa alla chiusura della stazione, si potrà utilizzare l’entrata di Monselice o di Padova sud.
Per gestire meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha previsto, per il periodo delle lavorazioni, un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere.