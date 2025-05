A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSTA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOARA

Roma, 7 maggio 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di stasera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 maggio, sarà chiusa la stazione di Boara, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Monselice o Rovigo.