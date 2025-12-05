A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 5 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 6 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova. L’area di servizio “Adige est” situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.