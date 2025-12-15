A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ROVIGO-OCCHIOBELLO VERSO BOLOGNA

Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Occhiobello, verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse, in entrata verso Bologna, le stazioni di Rovigo e di Rovigo sud Villamarzana; inoltre, non sarà raggiungibile l’uscita di Rovigo sud Villamarzana, per chi proviene da Padova.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, via Nelson Mandela, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;

per la chiusura dell’entrata di Rovigo e di Rovigo sud Villamarzana, verso Bologna: Boara o Occhiobello;

per la chiusura dell’uscita di Rovigo sud Villamarzana, per chi proviene da Padova: Rovigo.