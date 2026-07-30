A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-PADOVA SUD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-PADOVA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 30 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 30, alle 5:00 di venerdì 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso John e Robert Kennedy, corso Esperanto, corso 1° Maggio ed entrare sulla D13 Diramazione Padova sud alla barriera di Padova sud.