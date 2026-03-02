A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4 TORINO-TRIESTE
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4 TORINO-TRIESTE
Roma, 2 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, in direzione della A4 Torino-Trieste.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS516 Piovese, corso 1 maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, uscire allo svincolo 13 corso Stati Uniti e rientrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.