A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO PADOVA
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 8, alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, verso Padova.
L’area di parcheggio “Quattro vie est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-6:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, SP60 via Piacentina, SP6 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;
per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.