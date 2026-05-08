A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 8, alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 verso Bologna alla stazione di Ferrara sud.