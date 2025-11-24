A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD VERSO PADOVA

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 24, alle 5:00 di martedì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: SP20, via Chiavicone, SS64 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.