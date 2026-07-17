A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO QUESTA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A4 TORINO-TRIESTE
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO QUESTA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A4 TORINO-TRIESTE
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del ponte sul fiume Brenta, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 17, alle 6:00 di sabato 18 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste verso Venezia.
In alternativa, il traffico sarà deviato in A4 verso Milano, si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, sulla A4 Torino-Trieste, e rientrare dalla stessa in direzione Venezia.