A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A14 BOLOGNA -TARANTO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A14 BOLOGNA -TARANTO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione della A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera sulla A14 Bologna-Taranto, rientrare dalla stessa verso Bologna Casalecchio e percorrere il Raccordo di Bologna Casalecchio (R14) in direzione della A1 Milano-Napoli.
In ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla stessa A13, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.