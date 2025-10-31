A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.