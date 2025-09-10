A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di rimozione della passerella pedonale di collegamento tra le Aree di Servizio “Adige est” e “Adige ovest”, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo verso Padova.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la SS434 Transpolesana, la SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.