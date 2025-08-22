A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 22 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova. L’area di servizio Adige est, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la SS434 Transpolesana, la SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di BOARA.