A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA
Roma, 14 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo Sud e Rovigo, verso Padova.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige Est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Villamarzana Rovigo Sud, percorrere la SS434 Transpolesana, la SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.