A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 5 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova. L’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana e SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.