A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-OCCHIOBELLO VERSO BOLOGNA
Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Occhiobello, verso Bologna.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SP16, via Zabarella, SP60, via Piacentina, SR6, via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;
per i restanti veicoli: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica, santa Maria Maddalena, SR6, via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.