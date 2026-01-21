A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-OCCHIOBELLO VERSO BOLOGNA
Roma, 21 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Occhiobello, verso Bologna.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SP16 via Zabarella, SP60 via Piacentina, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;
per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica, Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.