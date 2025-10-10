A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERME EUGANEE-PADOVA SUD VERSO PADOVA
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Padova sud, verso Padova.
L’area di servizio San Pelagio est, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9 via Mincana, SS16 Adriatica, via Marco Polo ed entrare alla stazione di Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud.