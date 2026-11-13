A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERME EUGANEE-PADOVA SUD VERSO PADOVA

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Padova sud, verso Padova.

L’area di servizio “San Pelagio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

Si precisa che la stazione di Terme Euganee sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni ed in uscita da Padova, in modalità alternata.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9 via Mincana, SS16 Adriatica, via Marco Polo ed entrare a Padova sud sulla D13 Diramazione Padova sud;

per la chiusura di Terme Euganee, in modalità alternata, utilizzare la stazione di di Monselice o di Padova sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.