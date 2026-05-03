A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERME EUGANEE-PADOVA SUD VERSO PADOVA

Roma, 3 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Padova sud, verso Padova.

L’area di servizio “San Pelagio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9 via Mincana, SS16 Adriatica, via Marco Polo ed entrare alla stazione di Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud, in direzione della A4.