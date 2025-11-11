A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERME EUGANEE-MONSELICE VERSO BOLOGNA

Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Monselice, verso Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, Due Carrare, SP17, SP14 Conselve via Padova, via Ponte di Riva, via Giuseppe Verdi, SP92, SR104, SP5 e rientrare in A13 alla stazione di Monselice;

per gli altri veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, via Mincana Battaglia Terme, SS16, via San Pietro Viminario e rientrare in A13 alla stazione di Monselice.