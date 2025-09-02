A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERME EUGANEE-MONSELICE VERSO BOLOGNA
Roma, 2 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori consolidamento della scarpata, dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Monselice, verso Bologna.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
-per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, Due Carrare, SP17, SP14 Conselve via Padova, via Ponte di Riva, via Giuseppe Verdi, SP92, SR104, SP5 e rientrare in A13 alla stazione di Monselice;
– per gli altri veicoli: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, via Mincana, Battaglia Terme, SS16, via San Pietro Viminario e rientrare in A13 alla stazione di Monselice.