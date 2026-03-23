A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERME EUGANEE-MONSELICE VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERME EUGANEE-MONSELICE VERSO BOLOGNA
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione cavi, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Monselice, verso Bologna.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, Due Carrare, SP17, SP14 Conselve via Padova, via Ponte di Riva, via Giuseppe Verdi, SP92, SR104, SP5 e rientrare in A13 alla stazione di Monselice;
per gli altri veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, via Mincana Battaglia Terme, SS16, via San Pietro Viminario e rientrare in A13 alla stazione di Monselice.