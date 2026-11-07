A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 7 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 e SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.