A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 11 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo.