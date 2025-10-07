A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-ROVIGO SUD VILLAMARZANA VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-ROVIGO SUD VILLAMARZANA VERSO BOLOGNA
Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Rovigo sud Villamarzana, verso Bologna.
L’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana.