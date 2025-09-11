A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-OCCHIOBELLO VERSO BOLOGNA

Roma, 11 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di domenica 14 alle 5:00 di lunedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Occhiobello, verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Villamarzana Rovigo sud non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Padova e sarà chiusa in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara e percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, Viale Mandela, via Eridiana, e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.