A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-OCCHIOBELLO VERSO BOLOGNA
Roma, 6 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Occhiobello, verso Bologna.
Di conseguenza, la stazione di Villamarzana Rovigo sud sarà chiusa in entrata verso Bologna; inoltre, non sarà raggiungibile l’uscita, per chi proviene da Padova.
L’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria SS16 Adriatica, via Nelson Mandela, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;
per la chiusura dell’entrata di Rovigo e di Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna: Occhiobello.