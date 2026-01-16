A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-OCCHIOBELLO VERSO BOLOGNA

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 18 alle 5:00 di lunedì 19 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Occhiobello, verso Bologna.

Di conseguenza, le stazioni di Rovigo e di Villamarzana Rovigo sud saranno chiuse in entrata Bologna; inoltre, l’uscita di Villamarzana Rovigo sud non sarà raggiungibile, per chi proviene da Padova.

Contestualmente sarà chiusa anche l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria SS16 Adriatica, via Nelson Mandela, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;

per la chiusura dell’entrata di Rovigo e di Villamarzana Rovigo sud verso Bologna: Occhiobello.

In alternativa all’uscita di Villamarzana Rovigo sud, utilizzare l’uscita di Rovigo.