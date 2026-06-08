A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-BOARA VERSO PADOVA

Roma, 8 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SR88, via Merlin, viale Porta Adige, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.