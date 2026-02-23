A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-BOARA VERSO PADOVA
Roma, 23 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, verso Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SR88, via Merlin, viale Porta Adige, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.