A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-BOARA VERSO PADOVA
Roma, 29 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di domenica 1 alle 5:00 di lunedì 2 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, verso Padova.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la SR88, via Merlin, via Porta Adige, la SS16 Adriatica, per rientrare in A13 alla stazione di Boara.