A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO-BOARA VERSO PADOVA

Roma, 27 maggio 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ammodernamento del viadotto Adige, situato al km 72+100, dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SR88, via Merlin, viale Porta Adige, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.