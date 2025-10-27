A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-PADOVA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la Corso Stati Uniti, Corso Esperanto ed entrare sulla Diramazione di Padova sud alla stazione di Padova sud.