A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-PADOVA SUD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-PADOVA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 15 agosto 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia “Pozzoveggiani”, dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso John e Robert Kennedy, corso Esperanto, corso Primo Maggio ed entrare a Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud.