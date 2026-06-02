A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-PADOVA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 2 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso John e Robert Kennedy, corso Esperanto, corso Primo Maggio ed entrare sulla D13 Diramazione di Padova sud alla stazione di Padova sud.