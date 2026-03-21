A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-PADOVA SUD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-PADOVA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 21 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione cavi, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso John e Robert Kennedy, corso Esperanto, corso Primo Maggio ed entrare sulla D13 Diramazione di Padova sud alla stazione di Padova sud.