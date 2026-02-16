A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-PADOVA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la Corso Stati Uniti, Corso John e Robert Kennedy, Corso Esperanto Corso Primo Maggio ed entrare sulla D13 Diramazione di Padova sud alla stazione di Padova sud.