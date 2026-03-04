A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO A4
Roma, 4 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est, per riprendere il proprio itinerario verso Milano o in direzione Venezia.