A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE
Roma, 30 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 a Padova est, verso Milano o in direzione di Venezia.