A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE

Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.

Si precisa che la stazione di Padova Zona Industriale sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est, verso Milano, o in direzione Venezia;

per la chiusura dell’entrata di Padova Zona Industriale, si potrà utilizzare la stazione di Padova sud, sulla D13 Diramazione di Padova sud o la stazione di Padova est, sulla A4 Torino-Trieste.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.