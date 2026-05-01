A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE VERSO LA A4

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est.