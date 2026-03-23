A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-TERME EUGANEE VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-TERME EUGANEE VERSO BOLOGNA
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione cavi, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Terme Euganee, verso Bologna.
L’area di servizio “San Pelagio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, dopo l’uscita alla barriera di Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SR47 di Altichiero, SS16 Adriatica, SP19 via Mincana e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee;
per chi proviene da Padova città, percorrere la SS16 Adriatica ed entrare in A13 alla stazione di Terme Euganee.