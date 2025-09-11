A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-TERME EUGANEE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di rimozione della passerella pedonale di collegamento tra le Aree di Servizio “San Pelagio ovest” e “San Pelagio est”, dalle 21:00 di sabato 13 alle 7:00 di domenica 14 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Terme Euganee, in entrambe le direzioni, Padova e Bologna.

Le aree di servizio “San Pelagio est” e “San Pelagio ovest”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Padova e verso Bologna, saranno chiuse con un’ora di anticipo.

Si consigliano i seguenti percorsi alternativi:

verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9 via Mincana, SS16 Adriatica, via Marco Polo ed entrare alla stazione di Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud;

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla barriera di Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SR47 via Altichiero, SS16 Adriatica, SP9 via Mincana e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee.