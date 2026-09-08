A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO PADOVA/A4
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO PADOVA/A4
Roma, 8 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, verso Padova/A4 Torino-Trieste.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS516 Piovese, Corso 1° Maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, uscire allo svincolo 13 corso Stati Uniti e rientrare in A13 a Padova Zona Industriale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.