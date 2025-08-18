A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4
Roma, 18 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS516 Piovese, corso 1 Maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, uscita 13 corso Stati Uniti e rientrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.