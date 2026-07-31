A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS516 Piovese, corso 1° maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, uscire allo svincolo 13 corso Stati Uniti e rientrare in A13 a Padova Zona Industriale.